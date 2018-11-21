Jandarma'dan Şehitler Anısına Hatıra Ormanı

Aşkale
İlçe Jandarma
Komutanlığı'nce ilçede tüm şehitler anısına oluşturacağı hatıra ormanına ağaç dikimi gerçekleştirildi.
Aşkale Erzurum
karayolları güzergahı, Fatih
Petrol mevkiinde Jandarma Şehitler Ormanı adıyla düzenlenen alana jandarma ekipleri tarafından ağaç dikimi gerçekleştirildi.
Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak bilgi veren Aşkale İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Semih Karakaş "Hem bölgeyi yeşillendirelim, hem şehitlerimizin adını yaşatma adına, zaten unutulması mümkün değil ama o manada başlattığımız bir çalışmaydı. Bu çalışmalarımıza iler ki zamanlarda da devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." Dedi.
Hatıra Ormanı olarak belirlenen alanda 400 fidan toprakla buluştu. - ERZURUM
Erzurum,Aşkale,Jandarma
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:06