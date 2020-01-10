Jandarma'dan silah operasyonu

Çorum'un Dodurga ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyondan kuru sıkıdan tabancaya dönüştürülen 4 silah ele geçirildi. 3. Sayfa Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri Dodurga ilçesinde ruhsatsız silah üretimi ve satışı yapıldı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler kuru sıkıdan tabancaya çevrilen 4 silah ele geçirirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıs ifadesi alındıktan sonra hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM