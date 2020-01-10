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Jandarma'dan silah operasyonu

Çorum'un Dodurga ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyondan kuru sıkıdan tabancaya dönüştürülen 4 silah ele geçirildi.

10.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:11Jandarma'dan silah operasyonu
Çorum'un Dodurga ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyondan kuru sıkıdan tabancaya dönüştürülen 4 silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri Dodurga ilçesinde ruhsatsız silah üretimi ve satışı yapıldı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler kuru sıkıdan tabancaya çevrilen 4 silah ele geçirirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alındıktan sonra hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

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