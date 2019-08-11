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Jandarma'dan sınır'da bayram videosu

Jandarma'dan sınır'da bayram videosuANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video yayımladı.

11.08.2019 18:48
Jandarma'dan sınır'da bayram videosu
Jandarma'dan sınır'da bayram videosu
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video yayımladı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya üzerinden "Jandarma Genel Komutanlığı olarak, 2000 rakımlı Hakkari Durankaya Jandarma Karakolundan, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ederiz" başlığıyla bir video yayımladı. Yayımlanan videoda, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, 2 bin rakımlı Hakkari Durankaya Jandarma Karakolunda askerlerin bayramlaşması, kesilen kurban ve vatandaşların karakola ziyareti aktarıldı.
Jandarma'dan sınır'da bayram videosu

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Kaynak: İHA

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