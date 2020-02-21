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Jandarma'dan tarihi eser operasyonu

Yozgat'ın Yerköy İlçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

21.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:33Jandarma'dan tarihi eser operasyonu
'ın İlçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Yozgat'ın Yerköy İlçesi Köyü girişinde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde M.K. isimli şüphelinin üzerinde Roma ve Bizans dönemlerine ait kemer tokası, mühür, hayvan heykelciği, boncuk ve metal obje olmak üzere toplam 49 adet tarihi eser ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak Yozgat Müze müdürlüğüne teslim edildi. Olay ile ilgili Yerköy C. Başsavcılığına bilgi verilerek M.K. hakkında soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Yerköy, Yozgat, Saray, Güncel

Kaynak: İHA

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