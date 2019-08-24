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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Kastamonu ve İnebolu Jandarma Komutanlığı ekiplerince İnebolu ve Doğanyurt'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

24.08.2019 13:30 Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu
Kastamonu ve İnebolu Jandarma Komutanlığı ekiplerince İnebolu ve Doğanyurt'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan suç örgütüne yönelik olarak İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 1 kg. uyuşturucu (esrar) ile 550 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Tamamlanan soruşturma sonrasında jandarma tarafından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 4'ünün tutuklanarak cezaevine konuldu. 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile 1 şüpheli şahısta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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