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Jandarma'dan uyuşturucuya geçit yok

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptığı operasyonla İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuyu Düzce'de piyasa sürdüğü tespit edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakaladı.

31.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:06
Jandarma'dan uyuşturucuya geçit yok
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptığı operasyonla İstanbul 'dan aldıkları uyuşturucuyu Düzce'de piyasa sürdüğü tespit edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şahıslarla birlikte uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'dan uyuşturucu getirerek Düzce'de piyasaya süren şüpheliler E. K. ve F. A.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Jandarma ekiplerinin takip ettiği şüpheliler Düzce'de B.A ile buluştular. Jandarma buluşma sırasında yaptığı operasyon sonrasında 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahısların araçlarında ve Düzce'de kiraladıkları evde yapılan aramalarda 400 gram uyuşturucu metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheliler jandarmada yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildiler. Diğer yandan bu şahıslardan uyuşturucu aldığı tespit edilen 8 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, İstanbul, Düzce, 3. Sayfa
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