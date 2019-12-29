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Jandarma'dan yeni yıl öncesi 'Huzur' denetimi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Muğla genelinde vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla tüm ilçelerde eş zamanlı 'Huzur ve güven' uygulaması gerçekleştirdi.

29.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:20 Jandarma'dan yeni yıl öncesi 'Huzur' denetimi
İl Komutanlığı'na bağlı ekipler Muğla genelinde vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla tüm ilçelerde eş zamanlı ' ve güven' uygulaması gerçekleştirdi.

Suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulama kapsamında başta asayiş, trafik, terör ve narkotik ekipleri Jandarma sorumluluk bölgelerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde kadın personelin yanı sıra narkotik köpekleri de yer aldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 144şahıs sorgulanırken, 4 bin 318 araç sorgulaması yapıldı. Denetimler esnasında çeşitli suçlardan araması bulunan 13 şahıs yakalanırken, bir kayıp şahıs bulundu. Ayrıca 7 araç trafikten men edilirken 7 bin 905 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde bir av tüfeği ve 15 gram esrar maddesi ele geçirildi.

'Huzuru ve Güven' uygulamasına Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 126 ekip, 405 personel ile narkotik köpekler katıldı. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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