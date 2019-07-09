Jandarma darbe davasında istenen cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 245 sanıklı davada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, 175 sanığın "anayasayı ihlal" ve 9 kez de kasten adam öldürme suçlarından 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasının hazır olduğunu beyan ederek mahkemeye sunacağını bildirdi.

Savcı, sanıklardan 175'i hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan bir, 9 kişiyi de "kasten öldürmek" suçundan 9 kez olmak üzere toplam 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, "askeri komutanlıkların gasbı" suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

Aralarında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği belirtilen eski kurmay albay Erkan Öktem ile iki sivil imamın da bulunduğu 175 sanığın isimleri şöyle:

"Abdulaziz Akkılık, Abdulhamit Özmen, Abdulkadir Baytak, Abdurrahman Özdemir, Adem Küçük, Ahmet Aldırmaz, Ahmet Özcan, Ahmet Parlak, Ahmet Evren Saka, Ahmet Selçuk Tezcan, Ahmet Tamer Oğuz, Akif Ekici, Akif Uykun, Ali Aydın Kurt, Alper Özkan, Ayhan Özcan, Bayram Kaplan, Birkan Karakurt, Burak Hancılar, Burak Tipi, Bülent Ak, Bünyamin Tekin, Celil Şahin, Cemal İyigün, Cem Burak Canberg, Coşkun Yetim, Cüneyt Berber, Dursun Korku, Emre Cambaztepe, Emre Kubatoğlu, Engin Vardar, Ercan Öngür, Erdal Karlıdağ, Erdal Okul, Erdoğan Çiçek, Erhan Mumcu, Erkan Demir, Erkan Öktem, Fahri Koçuk, Faruk Örnek, Fatih Karabağ, Fatih Karaca, Fatih Tatlıcı, Fatih Yavuz, Ferdi Kepez, Fuat Pala, Göksel Seri, Halil İbrahim Yıldırım, Hamza Toprak, Harun Aydın, Harun Işık, Harun Kurtaran, Hasan Abazaoğlu, Hasan Göktaş, Haydar Aksoy, İlhan Salici, İlker Çiçek, İrfan Satır, İsmail Nefes, İsmail Yapıcı, İsmail Hakkı Avuç, Kadir Balcı, Kadir Çelik, Kadir Söylemez, Levent Demir, Mehmet Kabaoğlu, Mehmet Sezgin, Mehmet Akif Şeker, Mehmet Emin Bayrak, Mehmet Nur Çinpolat, Metin Yağcı, Mehmet Ali Akyüz, Muharrem Demirkale, Murat Düzenli, Musa Kılıçarslan, Mustafa Kürklü, Mustafa Alper Ateş, Mustafa Kıratlı, Muzaffer Taha Güneş, Necip Erkul, Oktay Çağlayan, Orhan Akdemir, Osman Tuş, Özgür Ozbay, Özkan Öztürk, Özkan Yılmaz, Ramazan Karabulut, Ramazan Öztürk, Sadık Çetin, Sadık Elçik, Salim Baktaş, Salim Keskin, Selim Baran, Serdar Kılıç, Serkan Polat, Süleyman Bilir, Süleyman Karaca, Şakir Ali Kaya, Şuayip Turna, Şükrü Demirtürk, Tahsin Egin, Teyfik Karaduman, Tuncay Koçak, Ümit Tekerlek, Ümit Yolcu, Ünal Akbulut, Vasfi Dinçer, Veli Köse, Veli Yırtık, Yahya Yangun, Yasin Kayabaşı, Yavuz Karakaya, Yavuz Keçeci, Yener Ekinci, Yunus Özer, Yusuf Ataman, Yusuf Köz, Uğur Elciyar, Adem Eker, Ahmet Eser, Akif Cin, Bora Polat, Davut Emen, Deniz Kaygusuz, Emre Atmaca, Emre Çevik, Emre Tonyalı, Hakan Bilgili, Kenan Değirmenci, Mehmet Özkan, Mehmet Faik Keçeci, Mehmet Kürşat Yaman, Meriç Sarıçalı, Murat Dursun Gökkaya, Mustafa Tavukçu, Mustafa Şahin Almalı, Orhan Karaca, Sabri Tunçer, Serdar Savcı, Sungur Poroy, Taner Yurt, Tuncay Taştan, Uğur Erdoğan, Veysi Araz, Yakup Acar, Yusuf Ziya Şimşek, Abdulbaki Kesimci, Abdullah Çevik, Ali Karaahmetoğlu, Emrah Bulut, Hakan Güler, Hamit Alemdar, İbrahim Güler, İlker Palalı, İrfan Çakmaçıoğlu, Mehmet Deniz, Mehmet Ozansoy, Metin Sönmez, Mustafa Akdeniz, Mustafa Kemal Yaraş, Osman Tosun, Ömer Polat, Ramazan Karlıer, Rıdvan Nur, Selim İnanır, Serdar Kaşıkçoğlu, Seyfullah Demir, Sıtkı Çam, Sinan Çekim, Tuğrul Satın, Uğur Özaslan, Abdullah Elma, İrfan Öztürk ile sivil sanıklar Mevlüt Yavuz ve Mesut Özgen."

Bu sanıklara ayrıca, 6 kez "kasten adam öldürmeye teşebbüs", 38 mağdura yönelik de "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kamu araçlarının suçta kullanılması" suçlarından çeşitli sürelerde hapis cezası verilmesi talep edildi.

Darbe mesajlarını çekenlere müebbet istemi

İddia makamının mütalaasında, darbecilerin sözde sıkıyönetim mesajlarını bağlı birliklere çekilmesini sağlayan sanıklar Fikret Özdemir ve Murat Saçıkara'ya "darbeye yardım" suçundan 20 yıla kadar, "askeri komutanlıkların gasbı" suçundan ise müebbet hapis cezası verilmesi istenildi.

15 sanığa FETÖ üyeliğinden hapis talebi

Savcı, davanın sanıklarından 15'inin darbeye ilişkin suçlamalardan beraatlerine hükmedilmesini, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

İddia makamı, yargılama aşamasında hayatını kaybeden sanıklar Özgür Karslı ve Adem Cuman hakkındaki dava dosyalarının ise düşürülmesini talep etti.

41 beraat istemi

Mütalaada, olay tarihinde er olarak vatani görevini yapan 40 sanık ile iddianamede herhangi bir suç isnadı bulunmadığı belirtilen Mevlüt Bozer'in bütün suçlardan beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

İddia makamı, firari sanıklar Adem Taşçıoğlu, Hacı Ahmet Kılıç, Muhterem Çöl, Mehmet Emin Deniz, Mehmet Yıldırım Ergider, Mehmet Aydın, Murat Kalaç, Yavuz Aydın, Turgut Yücel ve Murat Sönmez hakkındaki dava dosyalarının ise henüz yakalama emirlerinin infaz edilemediği gerekçesiyle tefrik edilmesini istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA