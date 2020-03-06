Jandarma denetimi öncesinde bilgi sızdırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

İzmir 'in Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kahvehaneler ve gece kulüplerine düzenlediği kumar, alkol ve sigara denetimlerinin önceden iş yeri sahiplerine bildirildiği bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı.
BİLGİ VERDİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Ekiplerce yapılan araştırmalar neticesinde, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş İ.D ve Uzman Çavuş M.S.İ, iş yeri sahiplerine bilgi verdikleri iddiasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.