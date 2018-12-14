Jandarma Denetimleri Arttırdı

Malatya
'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması adına jandarma ekipleri, umuma açık yer ve yol kontrollerinde 932 araç ve bin 839 kişi sorguladı.
Malatya İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından umuma açık yerlerin kontrolü uygulaması ile yol kontrol ve araması gerçekleştirildi. Uygulamada, bin 839 şahıs ve 932 araç sorgulandı. Denetimlerde 108 umuma açık yer ise kontrol edildi. Yapılan arama, sorgulama ve kontroller sonucu, 2 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtilirken 8 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.
Denetimlerde 17 araca toplamda 4 bin 507 TL trafik cezasının da kesildiği belirtildi. - MALATYA
14 Aralık 2018 Cuma 16:47