Jandarma deprem bölgesini unutmadı
Jandarma Genel Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başta deprem bölgesi olmak üzere sorumluluk bölgesinde bulunan kadınları yalnız bırakmadı.
08.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:47
Jandarma Genel Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başta deprem bölgesi olmak üzere sorumluluk bölgesinde bulunan kadınları yalnız bırakmadı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından, "Yalnız değilsiniz, Jandarma Genel Komutanlığınca '#8MartDünyaKadınlarGünü' münasebetiyle başta deprem bölgesi olmak üzere sorumluluk bölgemizdeki saygıdeğer kadınları ziyaret ederek onları bu özel günlerinde yalnız bırakmadık" notuyla paylaşılan görüntülerde, deprem bölgesinde ve Jandarma sorumluluk alanında bulunan kadınlara, Jandarma içerisinde bulunan kadın subay ve astsubaylar tarafından gerçekleştirilen ziyaretler fotoğraflarla gösteriliyor. - ANKARA
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından, "Yalnız değilsiniz, Jandarma Genel Komutanlığınca '#8MartDünyaKadınlarGünü' münasebetiyle başta deprem bölgesi olmak üzere sorumluluk bölgemizdeki saygıdeğer kadınları ziyaret ederek onları bu özel günlerinde yalnız bırakmadık" notuyla paylaşılan görüntülerde, deprem bölgesinde ve Jandarma sorumluluk alanında bulunan kadınlara, Jandarma içerisinde bulunan kadın subay ve astsubaylar tarafından gerçekleştirilen ziyaretler fotoğraflarla gösteriliyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Jandarma deprem bölgesini unutmadı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Deprem, 3. Sayfa
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