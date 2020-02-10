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Jandarma depremden zarar gören çocukların morallerini üst seviyede tutuyor

Malatya İl Jandarma komutanlığı personeli, köylerde depremden zarar gören çocukların moralini üst seviyede tutmak için oyuncak hediye etti.

10.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:19Jandarma depremden zarar gören çocukların morallerini üst seviyede tutuyor
İl komutanlığı personeli, köylerde depremden zarar gören çocukların moralini üst seviyede tutmak için oyuncak hediye etti.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, depremin etkisini unutturmak için çocuklara hediye dağıtıldığı kaydedildi.
Paylaşımda, "Malatya İl Jandarma Komutanlığımızca, depremden zarar gören çocuklarımızın morallerini üst seviyede tutmak, depremin etkisini unutturmak maksadıyla küçük kardeşlerimize çeşitli hediyeler dağıtılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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