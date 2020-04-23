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Jandarma devriye araçlarından çocuklara şiir okuttu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde ekip araçlarını süsleyip köylerde ki çocuklara bayrak, balon ve oyuncak dağıtıp, pasta keserek sürpriz yaptı.

23.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 02:49
Jandarma devriye araçlarından çocuklara şiir okuttu
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde ekip araçlarını süsleyip köylerde ki çocuklara bayrak, balon ve oyuncak dağıtıp, pasta keserek sürpriz yaptı. Jandarma ekipleri ayrıca devriye araçlarının hoparlöründen çocuklara şiir okuttu.

Jandarma ekipleri, ilçe merkezleri ve köylerde covid-19 salgını kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan çocuklara köylere giderek sürpriz yaptı.

Yanlarında askerleri gören çocuklar heyecanlanarak askerlerin verdiği Türk Bayraklarını alıp 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Çocuklarla süslenmiş jandarma araçları ile ilgilenen görevli personel 23 Nisan hakkında bilgi vererek çocuklarla bir süre sohbet etti.

Köylerde, çocukların ve halkın büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde halk sosyal mesafe kurallarını uygulayarak fotoğraf çektirdi. Öte yandan ekipler günlerdir bugüne hazırlanan çocuklara devriye araçlarının hoparlöründen şiir okuttu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Jandarma, Güncel , Haber
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