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Jandarma ekibi yaşlı kadını muhabbet kuşuyla buluşturdu

Trabzon'da jandarma ekibi, erzak alışverişini yaptıkları 78 yaşındaki Zehra Bayraktar'a, ayrıca kızında bulunan muhabbet kuşunu da getirdi.

12.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:48
Jandarma ekibi yaşlı kadını muhabbet kuşuyla buluşturdu
Trabzon'da jandarma ekibi, erzak alışverişini yaptıkları 78 yaşındaki Zehra Bayraktar'a, ayrıca kızında bulunan muhabbet kuşunu da getirdi.
Ortahisar ilçesinde yaşayan Züleyha Çavdar, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı nedeniyle yanına gidemediği annesi Zehra Bayraktar için Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığını aradı.
Çavdar, Akoluk Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki tansiyon hastası annesinin erzak ihtiyacının karşılanması, ayrıca kendisinde bulunan muhabbet kuşunun annesine getirilmesi için jandarma görevlilerinden yardım istedi.
Bunun üzerine önce Züleyha Çavdar'ın evine giderek muhabbet kuşunu alan jandarma görevlileri, daha sonra yaşlı kadın için erzak alışverişi yaptı.
Jandarma ekipleri, Zehra Bayraktar'ın evine giderek hem alışveriş malzemelerini hem de kuşunu teslim etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Güncel
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