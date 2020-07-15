Jandarma ekipleri 24 bin 673 kök kenevir ele geçirdi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 24 bin 673 kök kenevir bitkisi ile 12 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM ekipleri ile Kaynaşlı İlçe Jandarma ekipleri, Kaynaşlı ilçesine bağlı Çamormanı köyü'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 24 bin 673 kök kenevir bitkisi ve 12 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ç.A. ise sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - DÜZCE