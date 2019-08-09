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Jandarma ekipleri bayram tatiline çıkan sürücüleri uyardı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi yolculuk yapan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

09.08.2019 15:15 Jandarma ekipleri bayram tatiline çıkan sürücüleri uyardı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi yolculuk yapan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un talimatı ile Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı önünde gerçekleştirilen uygulamada Jandarma Asayiş Şube Müdürü Yüzbaşı Gökhan Türköz, jandarma trafik timleri ve jandarma ekipleri, durdurdukları araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülere emniyet kemerinin önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, trafik kurallarına uyulması konusunda önemli bilgiler verildi.

Sürücülere aynı zamanda jandarma ekiplerince 'Kemerin Ses Getirsin' projesi anlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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