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Jandarma ekipleri, belde ve köyleri gezerek "evde kal" çağrısı yaptı

Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde ve köyleri gezerek "evde kal" anonsu yapmaya başladı.

27.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:36
Jandarma ekipleri, belde ve köyleri gezerek
Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde ve köyleri gezerek "evde kal" anonsu yapmaya başladı.
Muş'ta, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Yaygın, Sungu, Konukbekler ve Kızılağaç beldeleri ile bağlı köyleri dolaşan Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, yöre halkından koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmamalarını istedi.
Ekipler, araçlardan yaptıkları anonslarda, "Değerli vatandaşlarımız, zorunlu olmadıkça kendiniz ve sevdikleriniz için evlerinizden dışarı çıkmamanız önemle rica olunur. Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden dışarı çıkmayınız." uyarısında bulundu.
Yöre halkı da hassasiyetinden dolayı askerlere teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Konukbekler, Kızılağaç, Jandarma, Muş, Güncel

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