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Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan zanlıyı yakaladı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

23.11.2019 21:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:19Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan zanlıyı yakaladı
'ta jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, açık cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Perşembe beldesinde 29 yaşındaki R.B.'nin yapılan sorgulamasında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından arama kaydının olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan R.B., Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklanan zanlı Devrek Açık Cezaevine teslim edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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