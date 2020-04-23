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Jandarma ekipleri çocuklarla birlikte 23 Nisanı kutladı

Orhangazi Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sorumluluk bölgelerinde çocuklarla birlikte kutladı.

23.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:50
Jandarma ekipleri çocuklarla birlikte 23 Nisanı kutladı
Orhangazi Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sorumluluk bölgelerinde çocuklarla birlikte kutladı.

Orhangazi Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim ekipleri Narlıca, Sölöz, Paşapınar ve Narlıca Mahallelerindeki çocuklarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Jandarma trafik araçlarını balonlar ve bayraklarla süsleyen trafik ekipleri çocukları araçların üzerine çıkardılar. Bazı çocuklar şiirler ve İstiklal Marşı okudu. Jandarma ekipleri çocuklara bayrak, balon ve çikolata dağıttı. Jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağı ve korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara unutulmaz bir 23 Nisan coşkusu yaşattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Orhangazi, 23 Nisan, Jandarma, Güncel , Haber
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