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Jandarma ekipleri çocuklarla kitap okudu

Kırşehir'de jandarma ekipleri, okulları ziyaret ederek çocuklarla kitap okuma etkinliği yaptı.

13.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:12Jandarma ekipleri çocuklarla kitap okudu
'de jandarma ekipleri, okulları ziyaret ederek çocuklarla kitap okuma etkinliği yaptı.
İl Komutanlığı'nın organize ettiği etkinlikte, jandarma ekipleri sorumluluk sahalarındaki okulları ziyaret etti.
'"Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer" sloganıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde ekipler, çocuklarla kitap okuyarak çeşitli yarışmalar düzenledi.
Çocuklara kitabın sevdirilmesi ve okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere çeşitli kitaplar hediye edildi.

Kırşehir, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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