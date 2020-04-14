Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarma ekipleri Emine ninenin gönlüne dokundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan Emine Baytar'ı evinde ziyaret ederek, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında yardımda bulundu.

14.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:09
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van 'ın Edremit ilçesinde yaşayan Emine Baytar'ı evinde ziyaret ederek, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında yardımda bulundu.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında illerde valilik, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çalışmalara destek sunarak evlerinden çıkamayan yaşlıları ziyaret eden jandarma ekipleri, hazırladıkları gıda kolileri ile "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında ödenen biner liralık sosyal destek yardımını da hak sahiplerinin evlerine ulaştırıyor.
Edremit ilçesi Andaç Mahallesi'nde 65 yaşındaki oğlu Faris Baytar, gelini ve torunlarıyla yaşayan, nüfus cüzdanı bilgilerine göre 1898 Kafkasya doğumlu Emine nineyi ziyaret eden jandarma ekipleri, yaşlı kadına bin liralık sosyal destek ödemesi yaptı.
Daha önce de gıda yardımı yaptıkları Emine ninenin hayır duasını alan ekipler, yaşlı kadının ortopedik yatak talebini karşılama sözü verdi.
"Allah devletimize zeval vermesin"
Yardımına koştukları jandarma ekiplerine teşekkür eden Emine nine, "Allah devletimize zeval vermesin, bizi hiç yalnız bırakmıyor." dedi.
Faris Baytar da koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçtiklerini, bugünlerde devletin yaşlılar için imkanlarını seferber ettiğini söyledi.
Annesinin ilerleyen yaşı nedeniyle konuşmakta güçlük yaşadığını anlatan Baytar, "Bugün jandarmamız sosyal yardımı eve gelerek teslim etti. Annemin yatak isteğini de karşılayacaklarını söylediler. Annem onlar için dua etti. Allah devletimizden razı olsun." dedi.
Mahalle Muhtarı Hudeda Efe de devletin yaşlıları çok önemsediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Devletimiz yardımları vatandaşlarımızın ayağına kadar getiriyor. Özellikle yaşlılarımıza çok sahip çıkılıyor. Yaşlı ninemiz devletinden çok memnun. Bütün sosyal yardımlardan faydalanıyor. Devletimizin onun için bütün olanakları sunuyor. Bugün de jandarmamız ninemizi ziyaret etti, hayır duasını aldı." Jandarma ekipleri Emine ninenin gönlüne dokundu

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Edremit, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Haberler ›› Güncel ››Jandarma ekipleri Emine ninenin gönlüne dokundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:08: Yeni nesil kriminal aracı "Kıraç" emniyete teslim edildi - Haber 14:08: Diyarbakır'daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket - Haber 14:08: Yalıhüyük'te marketlerden "evde kal" kampanyasına destek - Haber 14:08: Siyasi partilerin genel başkanlarından Haydar Baş için taziye mesajı - Haber 14:07: Sokağa çıkamayanlara Kızılay'dan yardım - Haber 13:55: Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı - Haber 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım - Magazin 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler