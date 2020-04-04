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Jandarma ekipleri horoz dövüşçülerine baskını düzenledi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde horoz dövüştüren şahıslara jandarma ekipleri baskın düzenledi.

04.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:49
Jandarma ekipleri horoz dövüşçülerine baskını düzenledi
Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde horoz dövüştüren şahıslara jandarma ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında 44 horoza el konulurken, 6 şahsa toplu halde bulundukları için idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri Adapazarı ilçesi Budaklar Kavaklıorman Mahallesinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarının alması üzerine olay yerine baskın düzenledi. Yapılan baskında Korona virüsü kapsamında yan yana durulmayacak kuralını ihmal eden ikametin sahibi ve kullanıcısı olduğunu belirtilen E.D. ve beraberindeki i.V., Ş.Ö., İ.E.H., A.Ç., Y.Ü. isimli şahıslara kabahatler kanunu gereğince idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Olay yerinde görevli veteriner hekimlerin yapmış oldukları sağlık kontrollerinde, daha önceden dövüş yaptıkları tespit edilen yaralı 44 adet horoza ise el konuldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adapazarı, Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa
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