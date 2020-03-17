Jandarma ekipleri kaçak sigara üretimi yapan 2 şüpheliyi yakaladı
Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri kaçak sigara üretimi yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.
17.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:15
Eskişehir 'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri kaçak sigara üretimi yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir'in Çukurhisar Mahallesinde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığına dair bilgi aldı. Ardından ekipler, yürütülen planlı çalışmalar neticesinde, Çukurhisar Mahallesinde şüpheli H.K. ve A.İ.'yi yakaladı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 65 paket boş makaron, 5 adet küçük el sigara dolum cihazı, 850 adet kilitli poşet, 273 paket dolu makaron ve 11 kilogram açık tütün ele geçirildi.
Öte yandan jandarma ekipleri, yakalanan 2 şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir'in Çukurhisar Mahallesinde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığına dair bilgi aldı. Ardından ekipler, yürütülen planlı çalışmalar neticesinde, Çukurhisar Mahallesinde şüpheli H.K. ve A.İ.'yi yakaladı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 65 paket boş makaron, 5 adet küçük el sigara dolum cihazı, 850 adet kilitli poşet, 273 paket dolu makaron ve 11 kilogram açık tütün ele geçirildi.
Öte yandan jandarma ekipleri, yakalanan 2 şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Çukurhisar, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa
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