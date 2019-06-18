18.06.2019 17:20
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Jandarma ekipleri, Libyalı turistin kaybolan el çantasını kısa sürede buldu

Jandarma ekipleri, Libyalı turistin kaybolan el çantasını kısa sürede buldu

Artvin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler gezmek için geldiği Arhavi'de el çantasını kaybeden Libyalı turistin el çantasını kısa sürede bularak sahiplerine teslim etti.

Artvin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler gezmek için geldiği Arhavi'de el çantasını kaybeden Libyalı turistin el çantasını kısa sürede bularak sahiplerine teslim etti.

Arhavi Küçükköy köyünde bulunan Mencuna Şelalesine turistik gezi maksadıyla ziyarette bulunan Libya uyruklu Y.B'nin kaybolan el çantası ve çanta içindeki pasaport, cep telefonu ve 1600 Dolar ile 1600 Euro para, henüz olayın üzerinden 24 saat bile geçmeden olayın şüphelisi B.T ile birlikte, kısa sürede Arhavi'deki araç ormanlık alanda bulunarak aileye teslim edildi.

Söz konusu olay ile ilgili olarak yakalanan şüpheli B.T (25), hakkında TCK'nın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. - ARTVİN
Kaynak: İHA
Küçükköy, Artvin, Arhavi, Jandarma, 3. Sayfa

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