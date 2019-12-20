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Jandarma ekipleri servisleri denetledi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlendi.

20.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:31 Jandarma ekipleri servisleri denetledi
'da jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlendi.

İl Komutanlığına bağlı ekipler, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla başlattığı denetimleri sürdürdü. Kent genelinde jandarmaya bağlı bölgelerde ekipler, okul servis araçlarını denetleyerek, sürücüleri bilgilendirdi. Ekipler denetim sırasında şoförlere bilgilendirici broşür de dağıtarak, kazaların önlenmesi için alınacak tedbirleri aktardı, kış lastiğinin önemini anlattı.

Jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği belirtildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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