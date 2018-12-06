Jandarma Ekipleri Suçlulara Göz Açtırmıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri tarafından haklarında adam yaralama suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta
Karayolu üzerinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde araç içerisinde bulunan Y.A'nın kasten adam yaralama suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak,cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından devam eden çalışmalar kapsamında jandarma bölgesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta M.K., isimli şahsın kasten adam yaralama suçundan arandığı anlaşıldı. Durum üzerine gözaltına alınan şahıs, jandarma karakolunda tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,Adıyaman,Jandarma
06 Aralık 2018 Perşembe 11:28