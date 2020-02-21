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Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 kişinin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.

21.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:57Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
'in ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 kişinin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Osmaneli İlçe Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Belenalan köyü yolu üzerinde durumlarından şüphelendikleri Ö.Ç, R.B, ve H.O.'yu durdurarak üst araması yaptı. Aramalarda 15 paket içime hazırlanmış vaziyette metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile 1 tabanca, 1 tüfek ve bunlara ait mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Karakoldaki ilk sorgularının ardından Osmaneli Adliyesine sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Osmaneli, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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