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Jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirini 2 kilo esrarla yakaladı

Elazığ'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

07.08.2019 21:43 Jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirini 2 kilo esrarla yakaladı
Elazığ'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Jandarmanın yaptığı çalışmada Maden İlçesi Işıktepe Köyü Göl mevkiinde uyuşturucu madde ticareti yapan N.Ö. isimli şahıs tespit edildi. Düzenlenen operasyon da şüpheli gözaltına alındı, evinde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere Jandarmaya götürüldü. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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