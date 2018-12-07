Jandarma Ekipleri Uyuşturucuya Geçit Vermiyor

07 Aralık 2018 Cuma 12:27



07 Aralık 2018 Cuma 12:27

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadelesi aralıksız bir şekilde devam ediyor.Zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını titizlikle yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Küçükkavaklı mevkisinde durumundan şüphelenilen F. Ç., F. D., ve A. Ö., isimli şahısların yapılan üst aramalarında 17 gram esrar maddesi, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Beşpınar mevkisinde yapılan devriye görevinde ise, Y.T., A.E., isimli şahısların üst aramalarında 5 gram esrar maddesi, 1 adet muşta, 1 adet 25 santim uzunluğunda kasatura ele geçirildi. Sitilce mevkiinde yapılan denetimler kapsamında ise, H.K., E.E., İ.K., H.K., H.E., isimli 5 şahıs üzerinde yapılan incelemelerde 25 gram esrar maddesi ele geçirildi. Kızılcapınar Köyü yakınlarında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobildeki E.U., isimli şahsın uyuşturucu madde suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve daha sonra karakolda işlemleri tamamlanan E.U., Adıyaman Adliyesinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde gözaltına alınan 10 kişi sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürülürken ele geçirilen 37 gram esrar maddesine, 1 adet muştaya ve kasaturaya el konuldu.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN