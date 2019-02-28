28 Şubat 2019, 13:41
»»

Jandarma Ekipleri Uyuşturucuya Geçit Vermiyor: 8 Gözaltı

Jandarma Ekipleri Uyuşturucuya Geçit Vermiyor: 8 Gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelede yaptığı çalışmalar sonucunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelede yaptığı çalışmalar sonucunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, jandarma bölgesinde yaptıkları denetimler kapsamında 2 farklı bölgede durumundan şüphelenilerek durdurulan M.Y., Z.B., E.Ö., A.Y., H.Ç., M.S., İ.A., İ.Ö., ve A.K., isimli 8 şahsın üst araması ve kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan üst aramalarında toplam 37 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen esrar maddelerine el konulularken konuyla alakalı olarak gözaltına alınan 8 kişi sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


YORUMLAR