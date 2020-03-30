Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarma ekipleri vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri sorumluluk sahalarında yaptıkları anonslarla vatandaşları korona virüs (Covid-19)'e karşı bilgilendirmeye devam ediyor.

30.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:54
Jandarma ekipleri vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri sorumluluk sahalarında yaptıkları anonslarla vatandaşları korona virüs (Covid-19)'e karşı bilgilendirmeye devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesinde bulunan mahallelerde görevlendirilen Jandarma Devriye araçları ile vatandaşların evden çıkmamaları, kalabalık ortamlarda bulunmamaları konusunda anonslar yapılmaya devam ediyor. Yapılan anonslar ile vatandaşların salgın konusunda bilgilendirilmeye devam edildiği öğrenilirken, vatandaşların önce kendi sonra da toplum sağlığına karşı dikkatli ve duyarlı olmalarının salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında büyük önem arz ettiğini belirtildi. Yetkililer fedakarca çalışan sağlık ve güvenlik görevlilerine destek olunmasını ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmamasını isterken, kontrol ve denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği, yardıma ihtiyacı olan vatandaşların 112 acili aradıklarında kendilerine gereken yardımın kısa sürede ulaştırılacağını da sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Manisa, 3. Sayfa
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Jandarma ekipleri vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:28: Giresun'da köylüleri endişelendiren göç dalgası - Haberler 15:24: Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına yine uymadı - Haberler 15:22: Ailelerin evlat nöbeti 210'uncu gününde - Haberler 15:21: Kayseri'de araç girişlerindeki kontroller, uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler 15:20: Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu - Haberler 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi 14:54: AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı - Haberler 14:08: İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete - Haberler 13:40: Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti - Haberler 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:56: Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım - Haberler