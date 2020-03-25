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Jandarma ekipleri yaşlıların ve hastaların yardımına koşuyor

Tüm Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü salgınından dolayı dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü kişiler ve hastalığı bulunan kişilerin yardımına jandarma ekipleri koşuyor.

25.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:23
Jandarma ekipleri yaşlıların ve hastaların yardımına koşuyor
Tüm Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü salgınından dolayı dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü kişiler ve hastalığı bulunan kişilerin yardımına jandarma ekipleri koşuyor.

Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların mağdur olmaması için Adıyaman genelinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştu. İlk 3 günde Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet eden 69 vatandaşa yardım talepleri jandarma personeli tarafından en kısa sürede yerine getirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden kesintisiz bir şekilde Adıyaman'a hizmet etmenin mutluluğu içerisinde oldukları vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Jandarma, Güncel

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