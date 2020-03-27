Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarma ekipleri yaşlıların yardımına koştu

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara gıda kolisi dağıttı.

27.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:16
Jandarma ekipleri yaşlıların yardımına koştu
DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara gıda kolisi dağıttı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile Türkiye'de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Sokağa çıkamayan yaşlıların imdadına jandarma ekipleri koştu. Hani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı köylerde vatandaşlara gıda kolisi dağıttı.

İhtiyaçları giderilen vatandaşlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Jandarma ekipleri yaşlıların yardımına koştu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Haberler
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda ’Lüffen’ diye seslendi Haberler
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda "Lüffen" diye seslendi
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam
Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:30: Miniklerden evde kal çağrısı - Haber 15:30: Bob Dylan'dan Kennedy suikastını konu alan yaklaşık 17 dakikalık yeni şarkı - Haber 15:30: Kayseri'de nikah işlemlerine koronavirüs ertelemesi - Haber 15:30: Samsun'da karantinadaki üniversite öğrencisine doğum günü sürprizi - Haber 15:30: Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 14:34: Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı - Haberler 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber