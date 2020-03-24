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Jandarma ekipleri yaşlılarının ihtiyaçlarını karşılıyor

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına hız verdi.

24.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:56
Jandarma ekipleri yaşlılarının ihtiyaçlarını karşılıyor
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına hız verdi.

İçişleri Bakanlığının emriyle Sakarya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan "Vefa Sosyal Destek Grupları" ekipleri 65 yaşının üzerinde olan ve kronik hastalığı olan ve yakını olmayan yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor. Jandarma ekipleri evden çıkamayan vatandaşların ilaç veya acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Vefa Sosyal Destek Gruplarının yaptığı açıklamada, "Bize gelen yardım isteklerinde yaşlılarımız genelde mahcup bir sesle taleplerini iletiyor. Biz de kendilerine sizler bizlere zahmet değil rahmetsiniz. Diyerek gönüllerini almaya çalışıyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Sakarya, Yaşam

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