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Jandarma ekipleri yoğun kar ve tipide rahatsızlanan vatandaşı 2 kilometre sedye ile taşıdı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle sağlık ekiplerinin ulaşamadığı engelli hastayı, jandarma ekipleri 2 kilometre sedye ile taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti.

26.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:14 Jandarma ekipleri yoğun kar ve tipide rahatsızlanan vatandaşı 2 kilometre sedye ile taşıdı
'nin ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle sağlık ekiplerinin ulaşamadığı engelli hastayı, jandarma ekipleri 2 kilometre sedye ile taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Kırkısrak mahallesi Kocalar mezrasında yaşayan engelli H.K. hastalandı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekibi ile birlikte hastaya ulaşmaya çalıştı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hastanın evine ulaşamayan ekipler, jandarmadan yardım istedi.

2 kilometre mesafedeki eve yürüyerek hastaya ulaşan ekipler, yoğun kar ve tipiye aldırış etmeden H.K.'yı sedyeye koyarak tedavisinin yapılması için 2 kilometre ilerideki sağlık ekiplerine teslim etti.

İl Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin vatandaşlarında desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, Sarız, Güncel

Kaynak: İHA

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