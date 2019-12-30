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Jandarma ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist teslim oldu

Hakkari'de jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu.

30.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:04 Jandarma ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist teslim oldu
Hakkari'de jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda önceki gün yürütülen çalışmalarda kurulan irtibat ve ikna çalışmaları sonucu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı ve 2013'te terör örgütü PKK'ya katıldığı tespit edildi.

Jandarma, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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