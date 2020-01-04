Haberler » 3. Sayfa » Jandarma ekiplerinden arkeolojik eser kaçakçılarına operasyon - Haberler

Jandarma ekiplerinden arkeolojik eser kaçakçılarına operasyon

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Taşköprü'de arkeolojik eserleri satmaya çalışanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

04.01.2020 00:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:33 Jandarma ekiplerinden arkeolojik eser kaçakçılarına operasyon
İl Komutanlığı ekipleri tarafından 'de arkeolojik eserleri satmaya çalışanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Taşköprü'de ellerindeki arkeolojik eserleri satmak için müşteri aradıkları tespit edilen şahısların ev ve iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 1 adet kemik kabzalı kılıç, 1 adet sikke, 1 adet bronz ok ucu, 1 adet madeni iğne, 2 adet gözyaşı şişesi, 1 adet kemer tokası şeklinde metal obje, 1 adet pişmiş toprak küp ve küp içerisinde 50 adet sikke olduğu değerlendirilen obje, 3 adet imame, 1 adet metal istavroz obje, 1 adet yüzük, 6 adet taş obje ve 6 adet tarihi olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirildi. Ele geçirilen eserler incelenmesi amacıyla Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında da 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:13   Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu - Haberler
01:12   Motosiklet taksiye çarptı: 1 yaralı - Haberler
01:11   Arnavutköy ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
01:10   Hayvan hırsızı 4 kişi tutuklandı - Haberler
01:03   TEM'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı - Haberler
00:51   Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü - Haberler
00:32   Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı - Haberler
23:33   Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil - Haberler
23:16   Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
22:50   BAE'den Türkiye'ye küstah Libya sözleri: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz - Haberler
4.01.2020 02:04:34