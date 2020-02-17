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Jandarma ekiplerinden asayiş uygulaması

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu ele geçirildi.

17.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:14Jandarma ekiplerinden asayiş uygulaması
Adıyaman İl Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından jandarma bölgesinde yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs, 39 gram sentetik cannabinoid, 5 gram Jamaika maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan 10 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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