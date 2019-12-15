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Jandarma ekiplerinden bandrolsüz içki operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan ve daha sonra durdurulan bir araç içerisinden bandrolsüz içkiler ele geçirildi.

15.12.2019 18:19 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:24Jandarma ekiplerinden bandrolsüz içki operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan ve daha sonra durdurulan bir araç içerisinden bandrolsüz içkiler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'dan Adıyaman'a kaçak içki getirileceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde araç takibe alındı. Bir süre takip edilen araç, Köristan mevkiinde durduruldu. içerisinde yapılan aramalarda 93 kutu bandrolsüz kaçak içki ile 4 adet bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken konuyla alakalı 1 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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