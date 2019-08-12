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Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimi

Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimiARTVİN - Artvin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak için gerekli tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

12.08.2019 20:24
Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimi
Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimi
ARTVİN - Artvin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak için gerekli tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Artvin-Erzurum karayolu 2. kilometresindeki kontrol noktasında yol kontrol faaliyetinde bulunan jandarma ekipleri, sürücülerinin ve yolcuların Kurban Bayramları kutlanmış, çeşitli ikramlarda bulunuyor.
Bu esnada görevliler sürüsü ve yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi, seyir halinde telefonla uğraşmamaları, uykusuz araç kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konularında bilgilendirme yapıyor.
Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimi

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Kaynak: İHA

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