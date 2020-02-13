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Jandarma ekiplerinden cep telefonu ve emniyet kemeri denetimi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri direksiyon başında cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayanlara yönelik denetimi yaptı.

13.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:52Jandarma ekiplerinden cep telefonu ve emniyet kemeri denetimi
Afyonkarahisar'ın ilçesinde jandarma ekipleri direksiyon başında cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayanlara yönelik denetimi yaptı.

Türkiye genelinde uygulanan trafik uygulaması kapsamında, Sandıklı İlçe Komutanlığına bağlı ekipler, Sandıklı-Hocalar-Uşak kara yolunda çift yönlü denetim yaptı. Uygulamada yolcu taşıyan araçlar başta olmak üzere çok sayıda araç denetlendi.

Seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülere 288 lira, emniyet kemeri takmayan sürücülere ise 132 lira cezai işlem uyguladı.

Emniyet kemerlerini takan ve trafikte cep telefonu kullanmayan sürücüler ise ekipler tarafından tebrik edildi.

Sandıklı, Jandarma, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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