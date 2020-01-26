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Jandarma ekiplerinden depremde yaralananlara ziyaret

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremde yaralananları hastanede ziyaret etti.

26.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:08Jandarma ekiplerinden depremde yaralananlara ziyaret
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremde yaralananları hastanede ziyaret etti.
Kentte meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir yandan yaraların sarılmasına yardımcı olan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yandan da depremden etkilenenlerin acılarını paylaştı.
Depremde yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretlerinde bulunan ekipler, yaralananlara "geçmiş olsun" dileklerini iletmek için de hastaneye gitti.
Ekipler, Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Tıp Fakültesinde tedavileri devam eden Elmas Demir, Hüseyin Civelek, Reşit Arslan, Ahmet Ünal, Habibe Buğdalı, Azize Çelik ve bebek Yüsra Çelik'i ziyaret etti.
Yaralıların durumları hakkında bilgi alan ekipler, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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