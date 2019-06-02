Jandarma ekiplerinden drone destekli trafik uygulaması

Kaynak: İHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla trafik kontrollerine başladı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'yle ortak yürütülen trafik uygulamalarında sürücülerle yüz yüze temas kurmak hedefleniyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, beraberindeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik kontrollerine başladı. Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan kontrollerde vatandaşların güvenli seyahat için uyması gereken kurallar sürücülere anlatılacak. Havadan ve karadan yürütülen kontrollerde sürücülerle özellikle yüz yüze temas kurulacak ve huzurlu bir seyahat geçirmeleri sağlanacak.DETEKTÖR KÖPEKLERİ UYGULAMALARDA BAŞROLDE Ortak yürütülen trafik uygulamalarında havadan denetim yapmak için jandarma helikopteri ve drone kullanılırken, kısa sürede sorgulama yapmak amacıyla tak-bul gözlük ile barkod okuyucu ve detektör köpekleri de kullanıldı. Ekipler, durdurulan araçlarda sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Yorgun ve uykusuz seyahat etmemeleri, emniyet kemeri takmaları, hız kurallarına uymaları ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.ÇOCUKLARA 'SEYAHAT KARNESİ' Uygulama noktalarında sürücü ve yolculara çeşitli bayram hediyeleri verildi. Çocuklara ise 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' kapsamında kırmızı düdük ve trafik kurallarının yer aldığı seyahat karnesi hediye edildi. Çocuklar, kendilerine hediye edilen seyahat karnesi sayesinde içinde bulundukları aracın sürücülerini denetleyebilecek.(İHA)