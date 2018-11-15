Jandarma Ekiplerinden Güven ve Huzur Uygulaması Yapıldı

15 Kasım 2018 Perşembe 17:27



15 Kasım 2018 Perşembe 17:27

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulaması yapıldı.İl Genelinde yapılan uygulama kapsamında araçlar didik didik aranırken kişilerin ise GBT sorgulamaları ve üst aramaları gerçekleştirildi. 283 Jandarma personellinin yapıldığı uygulamada bin 206 araç aranırken 3 bin 945 kişinin GBT sorgulaması ve üst araması yapıldı. Yapılan uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN