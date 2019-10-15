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Jandarma ekiplerinden huzur ve güven uygulaması

Jandarma ekiplerinden huzur ve güven uygulamasıSİİRT - Siirt'te jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

15.10.2019 12:29
Jandarma ekiplerinden huzur ve güven uygulaması
SİİRT - Siirt'te jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eş zamanlı yapılan uygulama ve kontroller sonucunda 26 iş yeri, 158 metruk bina, 296 araç, 19 park/bahçe, bir dernek, 21 umuma açık yerde bin 846 şahıs sorgulandığı, yapılan kontroller neticesinde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 3 araca toplam 285 lira trafik para cezası uygulandığı belirtildi.
Huzur ve güven uygulamasının devam edeceği kaydedildi.
Jandarma ekiplerinden huzur ve güven uygulaması

Jandarma, Siirt, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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