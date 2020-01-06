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Jandarma ekiplerinden kardan kapanan yollarda mahsur kalan araçlara yardım

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde kar sebebiyle yolda mahsur kalan çok sayıda araç Şuhut İlçe Jandarma Trafik Timleri tarafından kurtarıldı.

06.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:38 Jandarma ekiplerinden kardan kapanan yollarda mahsur kalan araçlara yardım
Afyonkarahisar ilçesinde kar sebebiyle yolda mahsur kalan çok sayıda araç Şuhut İlçe Trafik Timleri tarafından kurtarıldı.

Şuhut köy yollarında kar sebebiyle araçlarını yollarda mahsur kalırken, devreye jandarma ekipleri giriyor. Köy yollarında mahsur kalan araç sahipleri 156 hattından yardım istenmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İlçeye bağlı Paşacık, İsali, Kulak, Tekke, Kavaklı, Bademli köy yollarının yoğun kar yağışı sebebiyle kapanması dolayısıyla Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü bünyesindeki iş makineleri kapanan yolları açarken, Şuhut İlçe Jandarma Trafik timleri ise destek verdi. Jandarma trafik timleri sürücülerin zincir takmalarına da yardım ederken köy yollarında kar ve buzlanma sebebiyle mahsur kalmaktan Jandarma trafik ekipleri tarafından kurtarılan sürücüler kendilerine yardımcı olan jandarma ve Afyonkarahisar İl Özel İdare ekiplerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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