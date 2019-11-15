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Jandarma ekiplerinden köy okullarına ziyaret

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy okullarını ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

15.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:48Jandarma ekiplerinden köy okullarına ziyaret
İl Komutanlığı ekipleri, köy okullarını ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.
Ekipler, jandarmanın tanıtılması, çalışma ve görevleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Dikme Köyü Hacı Yasemen Yılmazel İlköğretim Okulunu ziyaret etti.
Jandarma ekipleri öğrencilere, jandarmanın görevleri trafik ve asayiş hizmetleri konusunda da bilgi verdi.
Ekipler ziyarette öğrencilerin keyifli vakit geçirmeleri için, trafik dedektifleri kartı, bilim çocuk dergisi, boyama ve etkinlik kartları dağıttı.

Jandarma, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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