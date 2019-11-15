Jandarma ekiplerinden köy okullarına ziyaret

Kars
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, köy okullarını ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.
Ekipler, jandarmanın tanıtılması, çalışma ve görevleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Dikme Köyü Hacı Yasemen Yılmazel İlköğretim Okulunu ziyaret etti.
Jandarma ekipleri öğrencilere, jandarmanın görevleri trafik ve asayiş hizmetleri konusunda da bilgi verdi.
Ekipler ziyarette öğrencilerin keyifli vakit geçirmeleri için, trafik dedektifleri kartı, bilim çocuk dergisi, boyama ve etkinlik kartları dağıttı.