Haberler » Güncel » Jandarma ekiplerinden sürücülere 'trafik kuralları' uyarısı - Haber

Jandarma ekiplerinden sürücülere "trafik kuralları" uyarısı

Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Van-Hakkari kara yolunda yol kontrolü yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

02.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:38Jandarma ekiplerinden sürücülere
İlçe Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Van- kara yolunda yol kontrolü yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Kış aylarında kar, yağmur yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle kara yolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşın denetimlere ağırlık veren jandarma ekipleri, ayrca uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarının önlenmesi için de çaba gösteriyor.
Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet eden ekipler, güvenli yolculuk için kurallara uymalarını ve emniyet kemeri takmalarını istiyor.
Vatandaşlar da kadın astsubayın da görev aldığı Jandarma ekiplerine dua ederek denetimlerden memnun olduklarını dile getiriyor.

Gürpınar, Jandarma, Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 15:05:24