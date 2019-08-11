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Jandarma ekiplerinden tabelalı uyarı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Ekipleri tarafından "Sevdiklerinizden Hızla Uzaklaşmayın" yazılı afişler şehir giriş ve çıkış noktalarına asıldı.

11.08.2019 13:43 Jandarma ekiplerinden tabelalı uyarı
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Ekipleri tarafından "Sevdiklerinizden Hızla Uzaklaşmayın" yazılı afişler şehir giriş ve çıkış noktalarına asıldı.

Türkiye'de Kurban Bayramı'nda yaşanacak kazaların önüne geçebilmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sık kullanılan Eskişehir-Afyonkarahisar ile Eskişehir-Alpu karayolu üzerinde trafik kazalarının yaşanmaması için denetimlerini arttıran jandarma ekipleri, aynı zamanda afişler ile sürücüleri uyarmaya devam ediyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan afişlerde "Sevdiklerinizden Hızla Uzaklaşmayın" ibaresi yer alırken, dönüş yolunda da denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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