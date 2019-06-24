24.06.2019 23:22
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

Jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

BURSA (İHA) – Bursa'da müşteri kılığına giren jandarma ekipleri, değeri 1 milyon 750 bin dolar olan 2300 yıllık İncilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı.

BURSA (İHA) – Bursa 'da müşteri kılığına giren jandarma ekipleri, değeri 1 milyon 750 bin dolar olan 2300 yıllık İncilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 tarihi eser kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı istihbaratını aldı. Tarihi eser kaçakçılarıyla müşteri gibi irtibat kuran ekipler, Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağladı. Tahmini değeri 1 milyon 750 bin dolar 2300 yıllık 2 adet incili jandarma ekiplerine satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İHA
il jandarma komutanlığı , bursa , jandarma , tarihi , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:31 Kimyasal yüklü tanker alev alev yandı: 3 yaralı
23:30 Otomobilin tekerleğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
23:21 Jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına suçüstü
23:13 Trump'ın eski danışmanı hakim karşısına çıktı
23:13 Kimyasal yüklü tanker alev alev yandı: 3 yaralı
23:12 Bolu'da esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
22:41 Metruk binada bulunan gencin ölüm sebebi kalp krizi çıktı